Somalia: fonti stampa, rinforzi dell'esercito a Mogadiscio per preparare offensiva contro i ribelli (3)

- Nel frattempo il Consiglio dei candidati alla presidenza della Somalia – formato dai 14 candidati schierati all’opposizione del presidente Farmajo – ha condannato l'attacco di domenica scorsa alle residenze dei leader dell'opposizione accusando le forze Gorgor – addestrate dalla Turchia – di essere dietro gli attacchi. “Pertanto chiediamo all'Amisom (Missione dell’Unione africana in Somalia) e ai governi che sostengono le forze Gorgor di non trascinare il Paese in una guerra civile. È anche loro responsabilità chiarire la loro posizione in merito al loro impegno in una guerra civile e intraprendere azioni chiare al riguardo”, afferma il Consiglio in un comunicato in cui si condanna la repressione e l'intimidazione del popolo somalo. Nel frattempo i leader del Consiglio stanno tenendo un incontro virtuale con i membri della comunità internazionale incentrato sulla situazione dopo gli scontri di domenica sera. Ieri il ministro degli Esteri somalo Mohamed Abdirizak è volato alla volta di Washington per incontrare i legislatori statunitensi e il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. Lo riferisce su Twitter il quotidiano "Garowe Online", secondo cui Abdirizak dovrebbe incontrare anche Jeffrey Feltman, inviato speciale degli Stati Uniti per il Corno d'Africa, nominato tre giorni fa dal capo della diplomazia Usa nel suo nuovo ruolo. (Res)