Repubblica Ceca: anonimo segnala bomba al ministero dell'Interno

- Una segnalazione anonima di una bomba al ministero dell'Interno ceco è stata fatta stamane. Lo riporta l'agenzia di stampa "Ctk". La polizia ha evacuato la struttura, secondo quanto riportato via Twitter. Il portavoce del dicastero dice che l'allarme è arrivato poco prima delle ore 9 e "500 persone hanno dovuto lasciare l'edificio". Il titolare del dicastero, Jan Hamacek, avrebbe dovuto presenziare a una conferenza stampa in mattinata per comunicare alcuni cambi di personale all'Interno. La conferenza è stata spostata alle 12. (Vap)