© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero per la Transizione ecologica (Mite), "ha sottoscritto un Protocollo d’intesa per promuovere il modello italiano di sviluppo sostenibile e contrasto ai cambiamenti climatici all'Expo 2020 di Dubai per valorizzare le politiche per la Transizione ecologica, l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse". Lo si legge in un tweet del Mite. (Rin)