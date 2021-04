Licenza: Astorre (Pd), sindaco Romanzi ha lottato contro Covid, dolore per scomparsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È con grande dolore che apprendo della scomparsa di Luciano Romanzi. Un amministratore serio che amava la politica, una persona per bene, solare e gioviale, ma, soprattutto, Luciano, era un caro amico". Lo dichiara in una nota il senatore Bruno Astorre, segretario Pd Lazio, nel venire a conoscenza della morte di Luciano Romanzi, Vicepresidente Uncem, presidente della X Comunità Montana, ex sindaco di Licenza, già assessore provinciale e presidente del Gal, segretario regionale del Partito socialista. "Purtroppo la vita di Luciano è stata spezzata, alla fine, come quella di molti altri nell'ultimo anno, da questo maledetto Covid-19 - prosegue -. Dopo mesi in cui ha combattuto, come un leone, contro il coronavirus, mi trovo qui a doverlo salutare, con grande dolore. Mi stringo al cordoglio di tutta la famiglia e della comunità che rappresentava. Ciao amico mio, riposa in pace", conclude. (Com)