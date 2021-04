Expo 2020: Di Maio, a Esposizione universale offriamo anche grande visione sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia offre all’Expo 2020 di Dubai "tutte le sue conoscenze: qualità ed eccellenza, ma anche grande visione per quanto riguarda la sostenibilità". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, parlando ai giornalisti a margine dell’inaugurazione del Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai, dove è avvenuto il varo simbolico degli scafi che fungono da tettoia al Padiglione Italia e lo svelamento della riproduzione in scala 1:1 del David di Michelangelo. "Il tema fondamentale del nostro padiglione era già tre anni fa la sostenibilità e tre anni dopo è ancora più importante connotare l’Italia come Paese leader in Europa per il ciclo dei rifiuti", ha dichiarato il ministro, secondo cui l’Italia è "in grado di trasmettere messaggi importantissimi".(Res)