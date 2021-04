Somalia: milizia Haramad fa irruzione in sede emittente locale, aveva coperto gli scontri di domenica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La milizia paramilitare Haramad, addestrata dalla Turchia, ha fatto irruzione nella sede dell'emittente radiofonica indipendente "Mustaqbal media", a Mogadiscio, che aveva coperto gli scontri avvenuti domenica scorsa nella capitale. A denunciarlo è la direzione della stessa emittente citata dal sito "Garowe Online", secondo cui le truppe hanno imposto la sospensione dell'emittente, hanno confiscato l'equipaggiamento e hanno picchiato l'editore. La notizia giunge dopo che il Consiglio dei candidati alla presidenza della Somalia – formato dai 14 candidati schierati all’opposizione del presidente Mohamed Abdullahi “Farmajo” – ha condannato l'attacco di domenica scorsa alle residenze dell'ex presidente somalo Hassan Sheikh Mohamud e del leader del partito di opposizione Wadajir, Abdirahman Abdishakur Warsame, accusando le forze Gorgor – addestrate dalla Turchia – di essere dietro l'attacco. “Pertanto chiediamo all'Amisom (Missione dell’Unione africana in Somalia) e ai governi che sostengono le forze Gorgor di non trascinare il Paese in una guerra civile. È anche loro responsabilità chiarire la loro posizione in merito al loro impegno in una guerra civile e intraprendere azioni chiare al riguardo”, afferma il Consiglio in un comunicato in cui si condanna la repressione e l'intimidazione del popolo somalo. Nel frattempo i leader del Consiglio stanno tenendo un incontro virtuale con i membri della comunità internazionale incentrato sulla situazione dopo gli scontri di domenica sera. (segue) (Res)