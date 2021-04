Cremona: Carabinieri arrestano 12 persone per furto e ricettazione di auto anche per collezionisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo disponeva di equipaggiamenti e attrezzature altamente professionali, tra cui alcuni apparati per alterazione dei codici delle centraline elettroniche e “jammer” in grado di inibire gli allarmi delle abitazioni e disturbare le comunicazioni telefoniche dei centri in cui aveva individuato l’obiettivo da colpire, al fine di ritardare o impedire l’intervento delle Forze dell’Ordine. L’indagine ha consentito di individuare il vertice del gruppo criminale nei componenti della famiglia Taino di Robecco d’Oglio (Cr) già ampiamente nota nell’ambiente dei furti e del riciclaggio delle autovetture con capacità criminali anche a connotazione transazionale. Le parti dei veicoli venivano commercializzate anche in Slovenia, in Croazia (grazie a un compiacente rivenditore sloveno) e in Africa come dimostrano le centinaia di pezzi di componenti “automotive”, per un valore di almeno 300mila euro, già imballati e pronti a partire alla volta del Ghana. Il volto legale del Gruppo aveva anche consentito ad alcuni degli arrestati di apparire come autorevoli esperti nel crescente mercato dei rari e costosi ricambi delle auto d’epoca, come confermato da un’intervista con una blasonata rivista specialistica di settore, con un articolo dedicato alla sua collezione e alla vendita di pezzi di ricambio presso una delle società a lui riconducibili, l’Epocastore di Pontevico (Bs). (segue) (Com)