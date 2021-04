Cremona: Carabinieri arrestano 12 persone per furto e ricettazione di auto anche per collezionisti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’operazione prende il nome “Donkey”poiché, nel giugno del 2020, nel corso di una perquisizione nei confronti di Aldo Taino, ispezionando il maneggio attiguo alla sua abitazione (dove era presente un importante allevamento di cavalli e asini) è stata rilevata una discordanza fra gli animali presenti e quelli censiti. È stato infatti appurato come gli arrestati siano da oltre 40 anni attivi nel settore della macellazione clandestina, per alimentare le richieste di ristoranti e trattorie del bresciano, piacentino e lodigiano, province famose per utilizzare le carni equine per la preparazione di piatti tradizionali. Nel corso delle investigazioni, oltre alle misure cautelari eseguite oggi, sono stati arrestati in flagranza di reato 7 soggetti e deferiti in stato di libertà altri 27 per i reati di furto aggravato, ricettazione e riciclaggio, estorsione in concorso e violazioni alle leggi ambientali (tutti in concorso); falsa fatturazione per operazioni inesistenti accertati il furto e il riciclaggio di 131 autovetture; sono infine sequestrati 111 motori di autovetture e componentistica “automotive”, provento di furti commessi tra il 2018 ed il 2020 per un valore complessivo di 4 milioni di euro circa. (Com)