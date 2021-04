Roma 2021: Base riformista Pd, bene Letta su primarie, ora far presto su regole e candidati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi giorni abbiamo accolto con grande favore le parole di Enrico Letta che ha indetto le primarie a Roma per il 20 giugno confermando ancora una volta l'importanza che riveste la Capitale. Il segretario ha confermato la volontà di coinvolgere i territori e la società civile nella scelta del sindaco di Roma e dei presidenti di Municipio, figure cruciali per il buon governo, evidenziando una volontà che esclude così l'esistenza di 'caminetti' che tante ambiguità hanno prodotto in passato. Ora però bisogna correre". È quanto si legge in una nota di Base riformista del Pd di Roma e del Lazio. "Per farlo bisogna avere regole chiare e certe il prima possibile coinvolgendo subito le migliori risorse del partito e delle comunità che si impegnano in città per riconquistare il Campidoglio e rilanciare lo sviluppo della Capitale - prosegue la nota -. Dobbiamo seguire le pratiche di buon governo messe in atto dal presidente Zingaretti nel Lazio in questi anni culminate nella eccellente gestione della pandemia e del piano vaccinazioni. Il Lazio è oggi un'eccellenza riconosciuta a livello europeo. Questo è lo spessore che dobbiamo dare alla Capitale del Paese. Bene ha fatto ultimamente Zingaretti a prendere le distanze da alcuni episodi accaduti in Regione che purtroppo hanno provocato un danno di immagine al Partito democratico. Distanze che dovrebbero essere prese anche dal Pd Lazio e dal partito romano. Abbiamo bisogno di personalità del suo livello, fondamentali per il governo della Capitale. Per vincere a Roma - conclude la nota - c'è bisogno di risvegliare le coscienze civiche, c'è bisogno delle energie migliori e soprattutto di tutti coloro che amano la nostra città". (Com)