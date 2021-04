Covid: superate le 900 mila morti in America latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Messico si contano 2.329.534 casi di contagio e 215.113 morti. Il paese adotta un sistema “a semaforo” che permette riaperture statali modulate sulla portata del contagio. Fino al 9 maggio sei stati - compresi tra il centro e il sud del paese -, godono delle condizioni più incoraggianti, e nessuno si trova nella fascia più critica. Il resto del paese si divide tra il secondo e il terzo grado di allarme. Le autorità farmaceutiche hanno approvato l’uso in emergenza di ben sei vaccini. A Panama si registrano ad oggi 363.165 casi confermati e 6.212 decessi. Il paese, circa 4,2 milioni di abitanti e una incidenza non trascurabile della malattia, ha sofferto una severa ripresa di contagi a inizio anno, cui ha risposto con una stretta sulle attività e i movimenti. Dal 20 gennaio è partita la campagna di vaccinazione con il vaccino Pfizer, l’unico arrivato nel paese, anche se sono stati approvati per uso in emergenza anche lo Sputnik e CoronaVac. (segue) (Abu)