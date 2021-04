Covid: superate le 900 mila morti in America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Colombia ad oggi conta 2.787.303 casi di contagio e 71.799 morti. Il paese, che stando alle autorità sanitarie, rischia ad aprile per la prima volta di soffrire il collasso delle strutture ospedaliere, mantiene fino al 3 maggio uno stato di quarantena e la sospensione delle lezioni scolastiche in presenza. Per il resto rimane fino a fine maggio il modello di “isolamento selettivo e autoprotettivo”, uno schema che - confermando alcuni divieti di agglomerazione a livello nazionale - assegna alle amministrazioni locali la possibilità di disporre chiusure mirate a zone, a orari o ad attività specifiche. In Venezuela, che denuncia 192.498 casi di contagio, si contano 2.065 morti. La Federazione medica venezuelana, secondo cui le cifre sono corrette al pesante ribasso, parla di un contagio che avrebbe interessato la metà della popolazione, circa 10 milioni di persone. Dal 4 gennaio il paese è tornato ad adottare uno schema (“7+7”) di aperture delle attività a settimane alternate, lasciando le zone più critiche - la capitale e gli stati di frontiera - nel regime più severo di quarantena e serrata. (segue) (Abu)