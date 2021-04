Difesa: ministro russo Shojgu, Usa e Nato contribuiscono a crescita minaccia militare in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le azioni degli Stati Uniti e della Nato contribuiscono all'aumento del pericolo militare in Europa, mentre i sentimenti nazionalisti in Ucraina provocano un conflitto armato nel Donbass. Lo ha affermato il ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu in una riunione del Consiglio dei ministri della Difesa degli Stati membri dell'Organizzazione del trattato di sicurezza collettivo (Csto) a Dushanbe. "La crescita della minaccia militare è facilitata dalle azioni degli Stati Uniti e della Nato nella regione europea per aumentare la prontezza al combattimento delle truppe e rafforzare la presenza avanzata. L'infrastruttura militare è in fase di modernizzazione, l'intensità dell'addestramento operativo e al combattimento è in aumento. In Ucraina, si stanno riscaldando i sentimenti nazionalisti che provocano un conflitto armato nel Donbass, anche nelle aree al confine con la Russia", ha dichiarato Shoigu. (Rum)