Myanmar: milizia etnica Karen rivendica distruzione base militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione nazionale Karen (Knu), una delle milizie etniche in lotta contro le Forze armate regolari del Myanmar, ha rivendicato la conquista e la distruzione di una base militare dell'esercito birmano a Est del paese, vicino al confine tra Myanmar e Thailandia. Lo ha annunciato oggi, 27 aprile, Padoh Saw Taw Nee, responsabile degli affari esteri della Knu. Il gruppo armato, che ha ripreso le ostilità contro le forze regolari dopo il golpe militare del primo febbraio scorso. La distruzione della base avrebbe chiuso una giornata di scontri lungo il fiume Salween, che nello Stato birmano di Karen delimita per un tratto il confine tra Myanmar e Thailandia. Il mese scorso, dopo la conquista di un'altra struttura militare da parte della Knu, la giunta militare birmana ha effettuato una serie di attacchi aerei notturni, i primi nello Stato di Karen da oltre 20 anni a questa parte. Nelle scorse settimane gli scontri tra forze regolari e milizie etniche si sono intensificati, e oltre 24mila civili hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni, inclusi circa 2mila che hanno cercato rifugio oltre il confine con la Thailandia. La Knu ha preso posizione pubblicamente contro il golpe militare del primo febbraio, e afferma di aver dato asilo ad almeno 2mila dissidenti fuggiti dai centri urbani del Paese. (Inn)