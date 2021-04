Cipro: ministro britannico Raab chiede flessibilità tra le parti durante conferenza a Ginevra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della conferenza informale per la risoluzione della questione di Cipro, tutte le parti coinvolte dovrebbero mostrare “creatività e flessibilità”. È quanto ha dichiarato il ministro degli Esteri britannico Dominic Raab, che oggi parteciperà alla prima giornata di colloqui in formato 5+1 (Grecia, Turchia, Regno Unito e le due comunità di Cipro più le Nazioni Unite), per risolvere il conflitto tra la comunità greco-cipriota e quella turco-cipriota. “È un’opportunità chiave per le parti per far avanzare il processo”, ha osservato il ministero degli Esteri, annunciando la partecipazione di Raab, che riconfermerà il sostegno del Regno Unito a una “risoluzione globale, giusta e duratura” del problema di Cipro. Il ministro britannico sottolineerà poi il potenziale di una Cipro riunita, che comporterebbe maggiori opportunità di commercio, investimenti e turismo, così come il rafforzamento della sicurezza e della stabilità nella regione. Le riunioni, ospitate dal segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, si concluderanno giovedì e la parte greco-cipriota, come riferiscono fonti media locali, parteciperà con posizioni chiare a sostegno di una federazione bizonale e bicomunitaria, con uguaglianza politica. Nicos Anastasiades, il presidente della Repubblica di Cipro, esprimerà le proprie posizioni durante l’ incontro di oggi con Guterres, in cui porrà la questione di una federazione de-centralizzata. (Rel)