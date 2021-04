No Tav: contestatori bloccano treno in stazione Porta Romana a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque individui hanno bloccato per qualche minuto un treno alla stazione di Porta Romana a Milano durante una protesta contro la Tav. Martedì mattina i contestatori contrari all'infrastruttura Torino-Lione hanno prima disposto sul binario 2 dello scalo ferroviario uno striscione con la scritta "Solidarietà con i resistenti No Tav", impedendo la ripartenza di un treno in quel momento in sosta e diretto a Saronno. Poi hanno imbrattato il vetro della motrice con della vernice spray di colore nero, spruzzandola anche addosso al macchinista, un italiano 43enne, che era immediatamente sceso dalla locomotiva per allontanarli. Sull'episodio sono in corso le indagini in corso dei Carabinieri della compagnia Porta Monforte e del nucleo Informativo dei Carabinieri, oltre alla Digos. (Rem)