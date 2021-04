Licenza: Ali Lazio, cordoglio per scomparsa sindaco Romanzi, ci mancherà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione delle autonomie locali del Lazio, Ali Lazio, appresa la scomparsa del sindaco di Licenza, Luciano Romanzi, esprime cordoglio ai suoi familiari, alla comunità di Licenza e della comunità montana dell'Aniene e ai suoi collaboratori. In una nota il presidente di Ali, Bruno Manzi, afferma: "Ho appreso con sgomento la notizia della prematura scomparsa di Luciano Romanzi, pochi minuti prima, come da quando ci conosciamo, gli avevo inviato gli auguri per il suo sessantaduesimo compleanno. Con lui ho condiviso l'esperienza di sindaco, quella di assessore provinciale, nella giunta a guida di Enrico Gasbarra, e la lunga militanza nelle associazioni di rappresentanza degli enti locali anche quale componente della presidenza di Ali Lazio. Ho sempre apprezzato la sua determinata pacatezza nell'affrontare le questioni, la sua capacità di ascolto delle posizioni, anche quelle più distanti dalle sue e la costante volontà di ricercare sempre soluzioni di equilibrio che comprendessero anche le posizioni dei suoi interlocutori. Mi mancherà - conclude Manzi - e mancherà a tutto il mondo delle autonomie locali del Lazio". (Com)