Milano: Comune, concluso l'intervento di riqualificazione di piazza Schiavone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova piazza riqualificata e restituita ai cittadini più verde, bella e inclusiva. Si sono conclusi i lavori di riqualificazione di piazza Schiavone, alla Bovisa. "Milano torna a vivere all'aperto e ha sempre più bisogno di spazi pubblici di qualità - dichiara l'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran -. La strategia di valorizzazione delle piazze fa parte della visione della città a 15 minuti, in cui ogni quartiere può contare su luoghi di socialità e incontro, verdi e accessibili per tutti. A poca distanza da piazza Schiavone siamo intervenuti anche in piazza Bausan, con il rinnovo di vegetazione, illuminazione e passaggi pedonali, e stiamo riqualificando in maniera permanente piazza Dergano, dopo la sperimentazione nell'ambito di Piazze Aperte". L'intervento ha visto la riconfigurazione degli spazi attraverso la demolizione delle scalinate e dei setti murari esistenti. Sono state ampliate le aiuole, portando la superficie a verde da 983 mq a 1.525 mq, e salvaguardati i 24 alberi esistenti, con la messa in sicurezza dell'apparato radicale di una paulownia che stava sollevando una porzione di pavimentazione. Nella parte della piazza precedentemente priva di vegetazione sono stati piantati 16 nuovi alberi ad alto fusto che garantiranno l'incremento delle aree ombreggiate e fruibili contrastando l'isola di calore. È stata inoltre realizzata una nuova pavimentazione ad elevato potere drenante, con la realizzazione di percorsi pedonali in connessione con l'area verde. Infine è stata riqualificata e ampliata l'area dedicata ai bambini con l'inserimento di un nuovo gioco inclusivo, altalene e giochi a molla. Nei prossimi giorni le aree verdi rimarranno recintate per consentire la crescita e l'attecchimento del tappeto erboso di nuova semina, mentre la piazza, la fontana e l'area giochi rinnovata sono da oggi accessibili. (Com)