Civitavecchia: controlli della polizia, due arresti tra cui uno spacciatore

- Un commerciante di Santa Marinella è stato arrestato dalla polizia per essere stato trovato in possesso di circa 150 grammi di cocaina. Gli agenti del commissariato di Civitavecchia sono risaliti allo spacciatore, già con precedenti, a termine di un'attività investigativa che ha permesso di rinvenire, in un contenitore ermetico sotterrato nel giardino della sua villa, lo stupefacente e un bilancino di precisione. Un altro arresto, a Civitavecchia, ha riguardato un 30enne francese che stava danneggiando alcuni veicoli parcheggiati in viale Guido Baccelli: l'uomo ha aggredito con calci e pugni i poliziotti intervenuti a fermarlo, ferendoli. Una volta bloccato, con l'aiuto di un'altra volante della polizia, il 30enne è stato ammanettato. (Rer)