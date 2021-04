Lavoro: Inps, donne in diminuzione tra i collaboratori e in crescita tra i professionisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La quota di donne è diminuita nella tipologia dei collaboratori mentre è aumentata in quella dei professionisti: nel 2015 erano il 39,1 per cento tra i collaboratori e il 41,9 per cento tra i professionisti; nel 2019 tali valori sono rispettivamente 37,1 per cento e 44,8 per cento. Così l’aggiornamento dell'Osservatorio sui lavoratori parasubordinati dell’Inps che riporta l’andamento del periodo 2015-2019 delle informazioni su professionisti e collaboratori iscritti alla Gestione separata. Per quanto riguarda l’età, nel periodo 2015 – 2019 il dato aggregato dei collaboratori e professionisti rileva che sono diminuiti dell’11,9 per cento gli under 30, del 6,1 per cento i lavoratori tra i 30 e i 59 anni, mentre per quelli da 60 in poi si è avuta una lieve crescita (+0,6 per cento). (Ren)