Albania: Rama invita a festeggiare vittoria dei socialisti alle elezioni, "pronti a terzo mandato"

- Con lo spoglio ormai a oltre il 90 per cento, l’esito delle elezioni parlamentari mostra chiaramente la vittoria del Partito socialista del premier Edi Rama. Quest’ultimo conquista così il terzo mandato consecutivo a governare il Paese grazie ad un risultato in linea con quello di quattro anni fa. Al momento i socialisti avrebbero 73 seggi contro i 74 della legislatura appena conclusasi, con un risultato che si aggira attorno al 48 per cento. Lo stesso Rama ha invitato su Facebook la base del suo partito a festeggiare la vittoria alle ore 18 presso piazza Skanderberg a Tirana per “celebrare la vittoria”. (segue) (Alt)