Recovery: Draghi, profondo rispetto per Parlamento ma tempi brevi

- “Grazie per il contributo della discussione di ieri”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della replica alle comunicazioni alla Camera in vista della trasmissione alla Commissione europea del Piano di ripresa e resilienza (Pnrr). “Ribadisco il profondo rispetto che il governo ed io abbiamo per il Parlamento ma oggettivamente i tempi erano ristretti perché se si presenta prima il piano si accede prima ai fondi”. (Rin)