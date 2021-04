Cina: pubblicate linee guida per lo sviluppo sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Cina ha pubblicato una serie di linee guida relative alla produzione e allo scambio di beni ecologici a favore dello sviluppo sostenibile, impegnandosi a risolvere i problemi relativi alla misurazione, alla mutualizzazione, alle transazioni e alla realizzazione del valore dei prodotti ecologici entro il 2025. Le linee guida sono state emesse congiuntamente dall'Ufficio generale del Comitato centrale del Partito comunista cinese (Pcc) e dall'Ufficio generale del Consiglio di Stato, e mirano a promuoveranno lo scambio di diritti e interessi relativi alle risorse ecologiche, come il miglioramento dei sistemi di scambio di anidride carbonica, l'avvio di progetti pilota per lo scambio di emissioni di anidride carbonica e l'uso a pagamento dei diritti di scarico delle sostanze inquinanti. Le linee guida incoraggiano anche le banche ad aumentare il sostegno ai prestiti per le entità che gestiscono o sviluppano prodotti ecologici, riducendo ragionevolmente i costi di finanziamento. (Cip)