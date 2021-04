© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata allestita al Piccolo Teatro Strehler di Milano la camera ardente per Milva, una delle più famose cantanti nella storia della musica italiana, morta venerdì scorso a 81 anni. Già prima dell'apertura prevista alle 9.30 sono molti i cittadini milanesi presenti per renderle l'ultimo saluto. I funerali saranno celebrati in forma strettamente privata. (Rem)