Nigeria: violazione codice di trasmissione, sospese le trasmissioni dell'emittente "Channel Television"

- La Commissione nazionale per la telecomunicazioni (Nbc) della Nigeria ha sospeso l'emittente "Channel Television" e l'ha multata di 13 mila sterline (circa 9.300 dollari) per aver violato il codice di trasmissione. In una dichiarazione firmata dal direttore generale ad interim Armstrong Idachaba, la Commissione ha accusato l'emittente televisiva di aver consentito a un leader del gruppo secessionista dei popoli indigeni del Biafra (Ipob) di fare dichiarazioni "secessioniste e incitanti alla violenza" senza alcun rimprovero cautelativo da parte dell'emittente", oltre che affermazioni "false e fuorvianti" sull'esercito nigeriano. Il riferimento è a quanto accaduto sabato scorso, quando le forze di sicurezza hanno ucciso il comandante Ikonso e altri sei membri della milizia armata dell'Ipob, l'Eastern Security Network (Esn) durante un'incursione condotta nel loro nascondiglio nello Stato meridionale di Imo. Nell'ottobre dello scorso anno "Channel Tv", insieme ad altre due emittenti televisive private, è stata multata dalla Nbc con l'accusa di "copertura non professionale" delle proteste di EndSars e della crisi che ne è seguita. (Res)