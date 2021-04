Roma: gruppo di cinque minorenni aggredisce coetanei, identificati e denunciati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso ottobre gli agenti della Polizia di Stato hanno acquisito 2 video relativi ad aggressioni, avvenute il 25 di quel mese, da parte di un gruppo di minorenni nei confronti di 3 ragazzi. Le aggressioni in questione, così come accertato, hanno avuto luogo a distanza temporale ravvicinata l'una dall'altra: in particolare, la prima presso il parco "Schuster" adiacente la Basilica di San Paolo mentre la seconda presso il mercato rionale di Testaccio. Dopo l'acquisizione della denuncia da parte di 2 delle vittime e grazie alle indagini degli investigatori del commissariato Colombo è stato possibile risalire all'identificazione di 5 aggressori, componenti del gruppo, tutti di età compresa tra i 16 e i 17 anni. Tutti, ancora minorenni, sono stati denunciati all'Autorità giudiziaria per il reato di lesioni personali e minacce aggravate. Proseguono gli accertamenti per identificare la terza vittima, ancora sconosciuta, aggredita presso il mercato rionale di Testaccio affinché possa presentare denuncia in merito. (Rer)