Energia: Bp annuncia 3,3 miliardi di dollari di profitti nel primo trimestre

- Il colosso dell'energia britannico Bp ha annunciato importanti profitti nel primo trimestre dell'anno, motivati dall'aumento dei prezzi del petrolio e del commercio di gas naturale. La compagnia ha dichiarato profitti per 3,3 miliardi di dollari (2,7 miliardi di euro) nel primo trimestre, un importante salto rispetto al primo trimestre del 2020, quando Bp aveva registrato perdite per 628 milioni di dollari (520 milioni di euro), mentre aveva registrato profitti per 825 milioni di dollari (683 milioni di euro) nell'ultimo trimestre del 2020. Bp ha inoltre annunciato che inizierà il programma di riacquisto delle proprie partecipazioni (buybacks) nel secondo trimestre. (Rel)