Ambiente: Raggi, in corso interventi di riqualificazione aree verdi a Roma

- Sono in corso diversi interventi di riqualificazione delle aree verdi a Roma. In un post su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi, spiega: "Con l’arrivo delle belle giornate sarà ancora più rilassante passeggiare nei parchi di Roma. Per questo continuiamo gli interventi per la cura del verde orizzontale. Se in quest’ultima settimana siete passati al parco Achille Grandi, tra via Collatina e via Prenestina, e nell’area verde di via Perlasca, avrete sicuramente notato i nostri operatori alle prese con lo sfalcio dell’erba e la pulizia di queste aree. Interventi analoghi sono stati eseguiti anche nel quartiere Tor Tre Teste, su via dei Berio e via Tovaglieri, nel Municipio V. Abbiamo la fortuna - conclude - di vivere in una città, non solo ricca di cultura, ma anche di aree verdi che abbiamo il dovere di curare e salvaguardare". (Rer)