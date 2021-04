Catania: condannati per mafia e parenti tra percettori del Reddito di cittadinanza, 76 denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su delega di questa Procura distrettuale della Repubblica, i carabinieri del comando provinciale di Catania hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo delle carte di reddito di cittadinanza nei confronti di 76 persone, ritenute responsabili di aver ottenuto indebitamente il suddetto beneficio utilizzando dichiarazioni attestanti cose non vere nonché omettendo informazioni dovute. Gli accertamenti avviati dai carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo, in collaborazione con i colleghi del nucleo ispettorato del lavoro di Catania, sono stati indirizzati ad indentificare quelle persone che, seppur in carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore, usufruiscono ugualmente, direttamente o indirettamente, dell’erogazione del Reddito di cittadinanza. L’indagine ha consentito di appurare che tra tutti i cittadini denunciati ve ne sono 25, di cui 2 donne, che hanno personalmente richiesto ed ottenuto il beneficio pur essendo gravati da sentenze passate in giudicato per i reati di associazione di tipo mafioso o, come nel caso delle due donne, per truffa aggravata ai danni dello stato, circostanza ostativa alla concessione del beneficio. Le rimanenti 51 persone, di cui 46 donne, hanno invece richiesto ed ottenuto il beneficio, omettendo di comunicare che all’interno del proprio nucleo familiare vi fosse tra i destinatari del reddito di cittadinanza anche un proprio congiunto gravato da sentenze di condanna definitive per associazione di tipo mafioso. (segue) (Ren)