Libia: governo condanna i tentativi di dividere il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Governo di unità nazionale ha espresso preoccupazione per i tentativi di far “collassare il processo politico” impedendo la riunione del Consiglio dei ministri a Bengasi, il capoluogo della regione orientale della Cirenaica. In una dichiarazione, il governo ha affermato di aver seguito con “grande interesse l'incidente che ha impedito all'aereo che trasportava il primo ministro e i membri del governo di unità nazionale di atterrare all'aeroporto Benina di Bengasi domenica 25 aprile, dopo che era stato raggiunto un accordo sulla visita del governo a Bengasi”. Il realtà, il volo con i membri del governo libico non è mai partito: ad atterrare (ma senza sbarcare i passeggeri) è stato un aereo con il cerimoniale e la scorta. La dichiarazione ha aggiunto: "È deplorevole che qualsiasi parte cerchi di sostenere lo stato di divisione politica, la disintegrazione dello stato e il ricatto delle sue istituzioni: non è intenzione di nessuna parte nazionale far entrare la Libia in un nuovo ciclo di divisione e violenza".(Lit)