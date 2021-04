Covid: Molteni, meglio portare il coprifuoco alle 23 o cancellarlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per superare incertezze e confusione "sarebbe meglio portare il coprifuoco alle 23 o cancellarlo". Lo ha detto il sottosegretario all'Interno, Nicola Molteni (Lega) ai microfoni di "24 Mattino" su Radio24. Nel momento in cui si decide di riavviare le riaperture serali, "credo che sia buon senso spostare coprifuoco alle 23, norma che non ha neanche evidenze scientifiche", ha aggiunto spiegando che come Lega "pensiamo di toglierlo a breve lavorando nel governo". (Rin)