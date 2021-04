Romania: il Piano di ripresa verrà inoltrato il 31 maggio alla Commissione europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania inoltrerà il 31 maggio alla Commissione europea il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Lo ha annunciato il ministro romeno degli Investimenti e dei Progetti europei, Cristian Ghinea, in una dichiarazione. Ghinea ha partecipato a una riunione di lavoro convocata dal presidente Klaus Iohannis su questo argomento. All'incontro hanno partecipato anche il premier, Florin Citu, il presidente della Camera dei Deputati, Ludovic Orban, e i vicepremier, Dan Barna e Kelemen Hunor. Il governo dovrebbe apportare alcune modifiche al piano, prima di presentarlo ufficialmente alla Commissione europea, dopo che l'esecutivo comunitario ha trasmesso che le somme previste per l'infrastruttura sarebbero troppo alte e che non sarebbe d'accordo neanche con il finanziamento di alcuni sistemi d'irrigazione. Il Pnrr è stato pensato a breve termine, fino al 2026, con l'obiettivo di aiutare le economie dell'Ue a riprendersi rapidamente dopo la pandemia. Negli ultimi giorni, c'è stata una disputa politica interna: il Partito socialdemocratico (Psd) – all'opposizione – ha accusato che la Commissione ha bocciato la bozza del Piano presentato dalla Romania. Il governo ha smentito l'ipotesi spiegando che, in effetti, la Commissione Ue avrebbe apportato alcune osservazioni relative alla forma attuale del Piano, osservazioni normali durante la stesura di una versione finale da presentare a Bruxelles. Il presidente del Psd, Marcel Ciolacu, insiste che il Pnrr venga "esaminato in modo trasparente nel Parlamento".(Rob)