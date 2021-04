Brexit: von der Leyen, accordo è qualcosa di enorme e senza precedenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo commerciale e di cooperazione tra Unione europea e Regno Unito è qualcosa di enorme e senza precedenti, per quello che rappresenta e quello che garantisce. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel dibattito nella plenaria del Parlamento europeo sull'accordo commerciale e di cooperazione con il Regno Unito. "Sono passati un po' più di 4 anni da quando la lettera" che notificava la decisione britannica di uscita dall'Unione "è stata consegnata formalmente dopo il viaggio da Londra a Bruxelles" e "questa lettera ci ha aiutato" perché "ci ricorda la natura unica del nostro partenariato, forgiato nei decenni e improntato a valori e storia comune", ha detto von der Leyen. La lettera chiedeva "un partenariato speciale" e "la cosa che mi ha colpito è come tratteggiasse i compiti enormi che ci aspettavano, quanto sarebbe stato complesso, e si concludeva dicendo che il compito è enorme e rilevante, ma è alla nostra portata", ha aggiunto. "Sì, ora possiamo dirlo, è stato enorme. Un compito che abbiamo svolto con grande responsabilità", ha sottolineato ringraziando il capo negoziatore Michel Barnier. La presidente ha ricordato che in questi 4 anni ci sono stati "molti cambiamenti" di primi ministri, ministri, deadline, e anche "nella definizione di Brexit". (segue) (Beb)