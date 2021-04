Brexit: von der Leyen, accordo è qualcosa di enorme e senza precedenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello che voterete oggi è qualcosa di enorme e senza precedenti per quello che rappresenta e garantisce. Rappresenta l'unità, la solidarietà la responsabilità nell'Ue per proteggere gli interessi dei nostri cittadini", ha detto. "Prima del voto voglio ricordare che questo accordo protegge i cittadini europei e i loro diritti, aiuta ad evitare problemi significativi a lavoratori e viaggiatori, dai pescatori alle aziende. In secondo luogo, protegge gli interessi europei e mantiene l'integrità del mercato unico, garantisce una parità di condizioni di partenza, garantisce un alto livello di protezione su diritti sociali e del lavoro, protezione ambientale, trasparenza fiscale, aiuti statali. Terzo, è un accordo incisivo con un meccanismo vincolante di risoluzione delle controversie e la possibilità di misure unilaterali laddove necessario. Non vogliamo usare questo strumento, ma non esiteremo a utilizzarlo se sarà necessario", ha spiegato la presidente. "Questo accordo su carta è efficace se ne è efficace l'attuazione. E condivido le preoccupazioni sulle azioni unilaterali del Regno Unito", ha continuato. "Ma dobbiamo concentrarci su soluzioni comuni, perché le soluzioni unilaterali non ci portano da nessuna parte", ha evidenziato. (Beb)