Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala visita la camera ardente per Milva.Piccolo Teatro Strehler, largo Greppi, 1 - Milano (ore 10.00)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala prende parte alla presentazione del libro "Il giro dei soldi - Storie di riciclaggio. Da Milano al Delaware: dove finiscono i capitali sporchi di evasori e criminali", scritto da David Gentili, Ilaria Ramoni e Mario Turla.Pagina Facebook e canale YouTube di Altraeconomia (ore 11.00)L’assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti partecipa alla presentazione alla stampa dei 12 progetti che saranno finanziati a seguito della manifestazione di interesse regionale riguardante lo Sviluppo sostenibile e la coesione sociale nelle aree urbane per un totale complessivo di 150 milioni di euro.Palazzo Lombardia - Ingresso N4, Sala Biagi, primo piano, piazza Città di Lombardia, 1 - Milano/pagina Facebook di Lombardia Notizie Online (ore 13.00)REGIONEIl presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore agli Enti locali, Piccoli Comuni e Montagna, Massimo Sertori, incontrano la stampa per illustrare i 12 progetti che saranno finanziati a seguito della manifestazione di interesse regionale riguardante lo Sviluppo sostenibile e la coesione sociale nelle aree urbane per un totale complessivo di 150 milioni di euro. Gli interventi selezionati anche grazie all'assistenza tecnica del Politecnico di Milano. Presenti anche i sindaci e gli assessori dei Comuni di Bergamo, Brescia, Busto Arsizio, Cinisello Balsamo, Gallarate, Legnano, Mantova, Milano, Monza, Pavia, Rho e Sondrio.Palazzo Lombardia - Ingresso N4, Sala Biagi, primo piano, piazza Città di Lombardia, 1 - Milano/pagina Facebook di Lombardia Notizie Online (ore 13.00)MONZASeduta di Consiglio provinciale di Monza e Brianza per l’approvazione della variante del Ptcp al l’adeguamento della soglia regionale di consumo di suolo. Al termine conferenza stampa del presidente e del vicepresidente della Provincia, Luca Santambrogio e Riccardo Borgonovo per illustrare le linee di indirizzo adottate.Provincia Mb, via Grigna, 13 - Monza (ore 15.00) (Rem)