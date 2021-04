Taiwan: coronavirus, un gruppo di ricerca scopre possibile inibitore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di ricerca della National Cheng Kung University (Ncku) di Taiwan ha confermato che una proteina, chiamata proteina surfattante umana D (Sp-D), che protegge i polmoni dai patogeni, ha il potenziale per contrastare la Covid-19. La scoperta è stata condotta dal gruppo guidato dal professor Wang Jiu-Yao dell'Ncku. Secondo il gruppo di ricerca, la proteina Sp-D "svolge un ruolo di sorveglianza immunitaria contro i patogeni sulle superfici delle mucose polmonari". Secondo la squadra medica, i pazienti con sindrome respiratoria del coronavirus hanno livelli più elevati di Sp-D sierico, noto anche come biomarcatore per polmonite e tubercolosi. Gli studi hanno suggerito che l'Sp-D sierico può riconoscere le proteine spike di Covid e interagire con il ceppo del virus per inibire l'infezione virale negli umani. I risultati evidenziano il potenziale terapeutico della proteina Sp-D e meritano ulteriori studi, afferma il gruppo di ricerca. (Cip)