Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia (2)

- VARIECamera ardente per Milva.Piccolo Teatro Strehler, largo Greppi, 1 - Milano (dalle 9.30 alle 13.30)Nell'ambito degli eventi in vista della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, diretta live streaming di Cgil, Cisl e Uil Lombardia su “Lo stress lavoro correlato al tempo del Covid”. Intervengono Massimo Balzarini, segretario regionale Cgil Lombardia; Eloisa Dacquino, segretaria regionale Uil Lombardia; Carmine Esposito, ingegnere, esperto dell'Inail Lombardia; Paolo Campanini, psicologo del lavoro e Pierluigi Rancati, segretario regionale Cisl Lombardia.Pagine Facebook e siti di Cgil, Cisl e Uil Lombardia (dalle 10.00 alle 12.30)Webinar “L'economia circolare ha bisogno di nuove competenze” per la presentazione finale di un progetto di Fondirigenti realizzato in collaborazione con Univa Servizi. Saluti istituzionali di Costanza Patti, direttore generale di Fondirigenti e Marco De Battista, presidente di Univa Servizi. Intervengono Fabio Iraldo della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e di Green - Università Bocconi e Michele Merola di Ergo srl e di Green – Università Bocconi.Modalità telematica (ore 10.00)Conferenza stampa “Fabbrica di Quartiere. Ricerca sperimentale per la riqualificazione del Sud Est Milano”. ntervengono Ferruccio Resta, rettore Politecnico di Milano; Gianni Canova, rettore Università Iulm; Alessandro Balducci, responsabile scientifico del Politecnico di Milano e Mario Abis, responsabile scientifico, Università Iulm.Modalità telematica (ore 11.00)Presentazione del libro “Storie di riciclaggio. Da Milano al Delaware: dove finiscono i capitali sporchi di evasori e criminali” di David Gentili, Ilaria Ramoni, Mario Turla, prefazione di Gian Gaetano Bellavia (Altreconomia edizioni) con il sindaco di Milano Giuseppe Sala; Roberto Giarola, dirigente Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, responsabile sede di Milano; Alessandra Dolci, procuratore aggiunto, coordinatrice Direzione distrettuale antimafia Milano; Fabio Roia, presidente sezione autonoma misure di prevenzione del Tribunale di Milano e presidente vicario del Tribunale di Milano, oltre agli autori del libro e Massimo Acanfora, editor di Altreconomia.Pagina Facebook e canale YouTube di Altraeconomia (ore 11.00)Il presidente della Triennale di Milano, Stefano Boeri, presenta il programma dei prossimi 12 mesi.Triennale di Milano, viale Emilio Alemagna, 6 - Milano (ore 11.00)Presentazione del primo Rapporto dell'Osservatorio Climate Finance della School of Management del Politecnico di Milano. Intervengono, tra gli altri, Roberto Bianchini, direttore Osservatorio Climate Finance - Politecnico di Milano; Cristina Bracaloni, Divisione Intermediari Finanziari Consob; Michele Lanotte, Direttorato Vigilanza e Regolazione Banca d’Italia; Katia Specchia, Direttorato Regolazione e Politiche Ivass; Alessandro Bielli, responsabile Area Credito e Finanza Assolombarda; Claudia Pasquini, head risks Controls and Sustainability Department di Abi.Modalità telematica (dalle 15.00 alle 18.00) (Rem)