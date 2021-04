Libia: scontri tra milizie in Tripolitania, tre morti inclusa una bambina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si contano tre morti, tra cui una bambina, a causa degli scontri avvenuti ieri a El Gemil, nell'ovest della Libia. Secondo l'emittente televisiva "Libya al Ahdath", che cita fonti sul posto, a scontrarsi sono stati gli uomini della milizia di Akram al Barnat, affiliata alla milizia "Supporto per la stabilità" guidata da Ghaniwa al Kikli, e la milizia di Zawiya guidata da Muhammad Bahron "Al Far". Le vittime sono Muhammad al Buhairi, figlio di uno dei dignitari della località di Raqdalin, una bambina della famiglia degli Al Sabri e un uomo chiamato Mahmoud al-Na, deceduto a causa delle ferite riportate. In questa zona sono frequenti gli scontri tra comunità arabe e berbere e le milizie a loro affiliate. (Lit)