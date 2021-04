Cina-Asean: volume economie digitali a 7.921 miliardi entro il 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina e l'Associazione delle nazioni del sudest asiatico (Asean) vedranno il valore combinato delle loro economie digitali raggiungere 7.921 miliardi di euro entro il 2025, conseguendo anche una maggiore integrazione del settore a livello regionale. Lo si legge in un documento pubblicato dal centro di ricerca sulla sicurezza informatica supervisionato dal ministero dell'Industria cinese durante il quarto vertice sulla Cina digitale tenuto ieri, 26 aprile, nella città di Fuzhou, nella Cina orientale. "L'economia digitale della Cina è cresciuta a un tasso medio annuo di oltre il 17 per cento dal 2016, mentre il tasso per l'Asean ha superato il 34 per cento", afferma il documento, secondo cui "le due parti stileranno un piano d'azione congiunto per il 2021-2025". Le aree chiave di cooperazione tra Cina e Asean includono città intelligenti, commercio elettronico e governance del cyberspazio. Il mercato digitale in Cina e nell'Asean rappresenta un enorme potenziale di consumo, grazie a un bacino di utenti che nel 2020 ha raggiunto la cifra di 1,49 miliardi. (Cip)