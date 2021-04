Usa: libertà religiosa, Corte Suprema non si esprimerà su disputa tra California e Texas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte Suprema degli Stati Uniti ha annunciato ieri, 26 aprile, che non si esprimerà in merito alla disputa tra gli Stati di Texas e California, intentata contro il divieto di sussidi pubblici ai viaggi d'affari. Il provvedimento è stato varato dalla California nel febbraio 2020, in risposta a una legge del Texas che consente alle agenzie di adozione e affido minorile di bocciare assegnazioni non conformi al loro credo religioso. Era stato proprio il procuratore generale del Texas, Ken Paxton, a ricorrere alla Corte Suprema Usa contro il divieto sancito dalla California: "La legge cui si oppone la California non impedisce a nessuno di contribuire al welfare minorile. Consente anzi al nostro Stato di istituire partenariati con quante più agenzie possibile per espandere il numero delle famiglie sicure e amorevoli per i minori in affidamento. Boicottare Stati sulla sola base del disaccordo politico infrange la capacità degli Stati di servire da laboratori della democrazia, continuando a lavorare congiuntamente come parte di un'unica nazione: proprio ciò che la nostra Costituzione intende prevenire", recita una nota diffusa da Paxton lo scorso anno. A sostegno del Texas avevano preso posizione 19 Stati dell'Unione. La Corte Suprema non ha giustificato la decisione di non esprimersi in merito al caso. Due giudici della Corte, Samuel Alito e Clarence Thomas - entrambi di orientamento conservatore - si sono espressi in dissenso rispetto alla decisione maggioritaria della Corte. (Nys)