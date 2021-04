Vietnam: gruppo Usa propone progetto Gnl da 15 miliardi di dollari a Soc Trang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Millennium Energy Vietnam Co., Ltd, membro del gruppo Millennium Group, con sede negli Stati Uniti, ha proposto lo sviluppo di un progetto per il gas naturale liquefatto (Gnl) nella provincia vietnamita di Soc Trang. Una volta approvato, il progetto sarà il più grande nel suo genere nella regione del Delta del Mekong, con una capacità di 9.600 Mw. Il progetto sorgerebbe in due fasi su un'area di 200 ettari. Secondo Lam Hoang Nhiep, vicepresidente del Comitato popolare di Soc Trang, la provincia organizzerà una ispezione guidata del sito, cui dovrebbe far seguito la preparazione di un piano dettagliato da parte dell'investitore, per l'approvazione da parte dei regolatori provinciali e nazionali. (Fim)