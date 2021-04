Giappone: coronavirus, bilancio complessivo supera 10mila decessi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 23 aprile il governo del Giappone ha proclamato il terzo stato di emergenza per la pandemia di coronavirus dall'inizio del 2021, in risposta al forte aumento dei contagi nelle maggiori città del Paese. Il nuovo procedimento interessa l'area metropolitana di Tokyo e le prefetture di Osaka, Kyoto e Hyogo - in totale circa un quarto della popolazione giapponese complessiva - ed è un tentativo di frenare l'aumento dei contagi in vista dell'inizio delle Olimpiadi estive di Tokyo, tra soli tre mesi. Annunciando il provvedimento, nel pomeriggio di oggi, il governo ha parlato di un intervento "forte e di breve durata": lo stato di emergenza di protrarrà infatti sino all'11 maggio, anche se non è esclusa una proroga. Lo stato di emergenza, che ha effetto immediato, comporta per la prima volta la chiusura dei locali che servono alcolici, di centri commerciali e parchi a tema per l'intera durata delle festività primaverili della Golden Week, sino all'inizio di maggio. La prefettura di Osaka aveva già chiesto ufficialmente al governo centrali di imporre un nuovo stato di emergenza - il terzo in meno di 12 mesi - per arginare i contagi in forte aumento nella metropoli del Giappone centrale. Tra le attività potenzialmente coinvolte dalle chiusure figurano ristoranti e bar, centri commerciali, parchi a tema e sale giochi sotterranee, anche se la decisione definitiva verrà assunta dai governi centrale e prefetturale nelle prossime ore. (segue) (Git)