Vietnam: l'economia potrebbe crescere del 6,76 per cento nel 2021-2023

- L'economia del Vietnam potrebbe conseguire una crescita annua del 6,76 per cento nel periodo 2021-2023, se le riforme istituzionali approvate dal governo verranno attuate assieme ad adeguate misure di alleggerimento fiscale e monetario. Lo ha dichiarato Tran Thi Hong Minh, direttrice generale dell'Istituto centrale per la gestione economica (Ciem), in occasione di un seminario organizzato col sostegno di Auss4Reform e dell'Ambasciata australiana nel Vietnam. "Anche se il Vietnam è uno dei pochi Paesi ad aver contrastato con successo la Covid-19, ottenendo così una solida base per la ripresa e il rafforzamento della produzione locale, dopo la riapertura sicura il Paese dovrebbe dotarsi di un piano a lungo termine per mitigare il rischio e trovare nuovi motori di crescita", ha dichiarato Minh. Secondo l'esperta, il Paese gode di margini per un significativo miglioramento della produttività. (segue) (Fim)