Vietnam: l'economia potrebbe crescere del 6,76 per cento nel 2021-2023 (2)

- Il Ciem ha delineato tre possibili scenari di crescita economica per il Vietnam, dipendenti dalla gestione della pandemia nel corso del 2021. Il primo scenario prevede per il triennio 2021.2023 una crescita economica media del 5,98 per cento del Pil, con un tasso di inflazione del 3,51 per cento; il secondo scenario, che ipotizza l'adozione di misure di alleggerimento fiscale e monetario, prevede una crescita economica del 6,43 per cento nel 2021 e un tasso di inflazione del 3,78 per cento, e a seguire una crescita del 6,8 e del 6,83 per cento nei due anni successivi; infine, il terzo scenario, che include anche l'ipotesi di riforme istituzionali, vedrebbe il Vietnam crescere del 6,47 per cento quest'anno, del 6,88 per cento nel 2022 e del 6,92 per cento l'anno successivo. (Fim)