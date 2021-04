Roma: 51 arresti in "azienda" spaccio a Tor Bella Monca, introiti mensili da 600mila euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come in una perfetta organizzazione aziendale i pusher che si rivelavano capaci ed affidabili venivano promossi a ruoli di supervisione, andando a formare un efficiente organigramma di tipo manageriale dove i compiti erano suddivisi rigidamente, e dove chi sbagliava subiva punizioni gravissime: si è arrivati a registrare veri e propri sequestri di persona ai danni di associati “infedeli” ed addirittura di loro familiari, rapiti per essere brutalmente picchiati. Con riferimento a questa ultima contestazione è stata riconosciuta l’aggravante di avere agito con il metodo mafioso. (Rer)