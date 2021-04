Thailandia: Covid, record di decessi mentre il governo appronta nuove misure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Thailandia ha registrato 15 decessi causati dalla Covid-19 nell'arco delle ultime 24 ore, un record assoluto per il Paese che porta il totale dei decessi da coronavirus nel Paese a 163. I contagi giornalieri sono stati 2.179, che portano a 25.973 il numero dei pazienti positivi alla Covid-19 ricoverati negli ospedali del Paese. Il ministero della Salute pubblica thailandese ha annunciato ieri ,26 aprile, che proporrà al governo l'adozione di ulteriori misure restrittive per combattere la pandemia, proclamando sei province del Paese "aree rosse scure": le province in questione sono quelle di Bangkok, Chiang Mai, Chonburi, Nonthaburi, Pathum Thani e Samut Prakan. Le restrizioni aggiuntive che verranno imposte nelle sei province verranno annunciate dal governo in un secondo momento; nel frattempo, l'amministrazione metropolitana di Bangkok ha raccomandato ai residenti di non viaggiare in altre province, ed ha decretato una quarantena di due settimane per quanti scelgano di farlo ugualmente. (Fim)