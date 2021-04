Energia: ministro Hartarto, Indonesia primo produttore di biodiesel al mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro coordinatore per gli Affari economici dell'Indonesia, Airlangga Hartarto, ha annunciato il 26 aprile che l'Indonesia è divenuta prima produttrice mondiale di biodiesel, con un output giornaliero di 137mila barili, ben superiore ai 112mila barili degli Stati Uniti, ai 99mila del Brasile e ai 62mila della Germania. Il biodiesel indonesiano è prodotto miscelando il 30 per cento di olio di palma al diesel e ottenendo B30. Il biocarburante, ha dichiarato Hartarto, viene utilizzato per accrescere la sicurezza e l'indipendenza energetica dell'Indonesia e il valore aggiunto della sua industria dell'olio i palma, ridurre i consumi di carburante importato e ridurre le emissioni di gas serra. L'Indonesia ha assunto l'impegno ufficiale a ridurre le emissioni del 29 per cento, e sino al 41 per cento grazie all'assistenza internazionale entro il 2030. (Fim)