- A Torino oggi, martedì 27 aprile, cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge; graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti 1.7 millimetri di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1949m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: un'area di bassa pressione di origine atlantica interessa il nordovest determinando una giornata con cieli molto nuvolosi ovunque e con precipitazioni diffuse, generalmente di debole intensità e concentrate tra notte e mattino. Più asciutto dal pomeriggio-sera eccezion fatta per residui piovaschi sul Levante ligure e aree alpine occidentali. Clima fresco, valori diurni sui 16-18°C. In Liguria mare mosso con ventilazione prevalente di tramontana. (Rpi)