Pa: Brunetta, basta rendite di posizione

- "Alla riforma della Pa è attribuibile il 7o per cento dell'effetto delle riforme strutturali atteso dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Non è più tempo per la Pubblica amministrazione delle rendite di posizione: occorrono civil servant valorizzati, motivati e ben pagati". In un'intervista a "Il Sole 24 Ore" il ministro Renato Brunetta spiega la sua idea di riforma per l'amministrazione pubblica. "Prevediamo programmi dedicati agli alti profili, corsie veloci per selezionare specialisti, un pool di esperti multidisciplinari per il supporto alle amministrazioni per l'attuazione del Piano" spiega Brunetta. Quanto al decreto sulle semplificazioni più urgenti, il primo provvedimento di accompagnamento al Pnrr, "il Governo interverrà sulle misure di accelerazione dei procedimenti, anche con un rafforzamento del silenzio-assenso; sulle semplificazioni ambientali; sulle criticità del 110 per cento; sugli interventi per accelerare la transizione digitale e ridurre i tempi dei pagamenti". E infine: "Rilancio della class action pubblica e una legge annuale di semplificazione", ha concluso Brunetta.(Res)