Recovery: Bonomi (Confindustria), coinvolgere imprese sulle riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in una intervista al "Corriere della Sera" spiega che impressione generale ha del piano di Recovery: "In Italia siamo tutti molto presi a valutare le singole misure. Invece quel che mi aspetto io dal Recovery è che diventi uno strumento di riforma trasformativa del Paese. Dell'economia e dello Stato". Mario Draghi scrive che in Italia siamo i soli a non crescere da vent'anni. "Infatti. La sfida ora è trasformare l'Italia in un Paese moderno, efficiente, aperto, inclusivo. Quindi la mia domanda è: quali riforme faremo per scaricare a terra quei duecento miliardi?". Vuole dire che le riforme nel Recovery contano più dei trasferimenti: "Per me sì. Due aree, quelle sulla pubblica amministrazione e sulla giustizia civile, sono abbastanza declinate. Le altre non ancora. Le riforme già ben definite sono 5 su 47. Ma lì noi ci giochiamo tutto ed è la vera sfida con l'Europa". Si deve partire "dalle semplificazioni, con il decreto di maggio". Più di 200 interventi subito e un tavolo tecnico, nel quale però non sono coinvolte le imprese. "E' il nodo del documento sul Recovery. Per 25 anni ci è stato detto che non c'erano risorse per sostenere i costi sociali delle riforme. Ora le abbiamo. Quel che manca nel testo, se si vuole, è la partnership pubblico-privato. Credo sia nell'interesse del presidente Draghi aprire su questo un'interlocuzione con il settore privato: lo svincola da chi vuole solo lo status quo", ha concluso Bonomi.(Res)