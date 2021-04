Recovery: Giovannini, non bastano i soldi servono riforme strutturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, è davvero ambizioso, il governo stesso lo definisce 'epocale'. Però deve fare i conti con la realtà: per come è organizzata ora la macchina burocratica l'esito potrebbe essere quello di tanti annunci e poco più. "La questione — spiega il ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, a "la Repubblica" — è certamente molto complessa. Iniziamo dalle risorse, perché non ci sono solo i 191,5 miliardi di derivazione europea; ci sono 30,6 miliardi del fondo complementare nazionale e altri 13 miliardi del React Eu. Ci sono 80 miliardi fino al 2027 dei fondi comunitari ordinari, 10 miliardi di scostamento di bilancio destinati al progetto di alta velocità ferroviaria Salerno-Reggio Calabria e al completamento della Brescia-Vicenza-Padova. Infine 15 miliardi del rifinanziamento del fondo sviluppo e coesione. Dunque, molto più del Pnrr e in alcuni casi si andrà oltre il 2026 fino al 2030". (segue) (Res)